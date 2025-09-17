Ormanlık alanda 40 kök kenevir ele geçirildi

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
AYDIN'IN Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda 40 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Buharkent ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda ormanlık alanda izinsiz kenevir ekimi ortaya çıkarıldı. Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Güneydoğu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda arama yaptı. Yapılan aramalarda 40 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
