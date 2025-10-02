Aydın-Denizli Otoyolu Denizli istikametine kapandı

AYDIN-DENİZLİ Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde başlatılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikameti ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Aydın-Denizli Otoyolu'nda üstyapı onarım çalışmalarının başladığını duyurdu. Çalışmalar kapsamında otoyolun 0-3. kilometreleri arasında Denizli yönü 10 Ekim 2025 tarihine kadar araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, bu süreçte ulaşımın Aydın istikametinden çift yönlü olarak sağlanacağını bildirdi. Yol kapatması nedeniyle özellikle iş saatlerinde ve hafta sonlarında yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çeken ekipler, sürücüleri trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.