Aydın Valiliği’nden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi. Açıklamada, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli yağışların beklendiği, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların görüleceği ifade edildi.

Yağışlarla birlikte güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı vurgulanan açıklamada, rüzgar hızının yer yer saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi. Valilik ayrıca vatandaşları, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, ulaşımda aksama ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.