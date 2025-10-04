Söke’deki ölüm şüpheli bulundu

AYDIN Söke'de kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Necim Ayıncez'in öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Ayıncez'in ailesi ölüm nedeninin ortaya çıkması için Müge Anlı'nın programında da araştırma yapılıyor. Ailenin iddialarına göre, kaybolmadan önceki görüntüler, dere yatağına ait işaretler ve vücudundaki bazı bulgular "ölüm mü, kaza mı, cinayet mi?" sorularına yanıt aranmasına neden oldu. Programda, Ayıncez'i gören görgü tanıkları ve olay bölgesindeki deliller canlı yayınla aktarıldı.