Çerçioğlu’ndan esnaf ziyareti

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni partisindeki ilk esnaf ziyaretini gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Çerçioğlu, Aydın'a yapılacak yatırımların hızlanacağını söyledi. Başkan Çerçioğlu, esnafa hayırlı işler dilerken esnaf ve vatandaşlar da Çerçioğlu'nu büyük ilgiyle karşıladı. Başkan Çerçioğlu'na esnaf ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ile milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen eşlik etti. Çerçioğlu, esnafla tek tek görüşerek sohbet etti ve hayırlı işler diledi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Çerçioğlu, "Aydın'a yapılan yatırımların en az iki katını, çok daha hızlı şekilde yapacağız. Çünkü Aydın'ın kalbi esnafta atıyor, esnafımız güçlendikçe Aydın güzelleşiyor" ifadelerini kullandı.