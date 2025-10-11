7 yıllık cezası olan firari hükümlü yakayı ele verdi

Aydın'ın Çine ilçesinde hakkında 7 yıl 19 ay 69 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, çıkarıldığı işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Ekipler, yaptıkları titiz saha çalışmasının ardından, şahsın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın, çeşitli suçlardan dolayı toplamda 7 yıl 19 ay 69 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.