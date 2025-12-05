Denizli'de Enver’in yüzü artık gülüyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yolçatı mahallesinde geçtiğimiz Ramazan Bayramı arifesinde, babası ile birlikte cami avlusunu tazyikli su ile temizleme esnasında, ceketinin kolunu traktörün miline kaptıran ve sol kolu omuzundan kopan 11 yaşındaki Enver Kadir İlhan'a, uzun süren tedavisinin ardından miyoelektrik kontrollü çocuk protezi takılması uygun görüldü. Fakat bunun içinde 2 milyon lira gerekiyordu.

Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverler, Enver Kadir'in bu zor süreci aşabilmesi için desteklerini esirgemedi. Gerekli olan 2 milyon liranın tamamlanmasından sonra Denizli'de protez kol takılması için başlatılan çalışmalar nihayet sonuç verdi ve Enver Kadir İlhan'ın miyoelektrik protezi takıldı.