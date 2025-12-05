Denizli'de Enver’in yüzü artık gülüyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yolçatı mahallesinde geçtiğimiz Ramazan Bayramı arifesinde, babası ile birlikte cami avlusunu tazyikli su ile temizleme esnasında, ceketinin kolunu traktörün miline kaptıran ve sol kolu omuzundan kopan 11 yaşındaki Enver Kadir İlhan'a, uzun süren tedavisinin ardından miyoelektrik kontrollü çocuk protezi takılması uygun görüldü. Fakat bunun içinde 2 milyon lira gerekiyordu.
KAMPANYA SONUÇLANDI
Enver'in bu durumu Yeni Asır'ın manşetine taşımasıyla kamuoyunda büyük ses getirdi. Acıpayam Kaymakamlığı bünyesinde başlatılan yardım kampanyası kısa sürede büyük bir dayanışma örneği gösterdi.
Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverler, Enver Kadir'in bu zor süreci aşabilmesi için desteklerini esirgemedi. Gerekli olan 2 milyon liranın tamamlanmasından sonra Denizli'de protez kol takılması için başlatılan çalışmalar nihayet sonuç verdi ve Enver Kadir İlhan'ın miyoelektrik protezi takıldı.
PROTEZ KOL SEVİNCİ
Özel bir medikalde, takılan protez kol ile bardak, kitap, defter gibi nesneleri tutabileceğini öğrenen Enver'in uzun süredir gülmeyen yüzünde gülücükler belirdi.
1 kilo ağırlığındaki protez koluna alışması ve tam randımanlı kullanması için 3-5 aylık sürece ihtiyaç olduğu belirtilirken, periyotlar halinde kontrollere geleceği söylendi.
YENİ ASIR'A TEŞEKKÜR
Baba Murat İlhan, "Nihayet beklediğimiz gün geldi ve kol takıldı. Oğlumum yüzündeki gülüş her şeye bedel. Bu aşamaya gelinmesinde bizlere yardımcı olan, haber yaparak sesimizi duyuran Yeni Asır Gazetesi çalışanlarına, Acıpayam Kaymakamımıza ve tüm hayırseverlere teşekkür ederim. Oğlumun yüzünü güldürdünüz sizler de gülün" dedi.