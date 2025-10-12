Aydın'da çıldırtan karar!

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, iki ay önce evlendiği eşi Necla Aydoğdu'yu boğazını keserek vahşice öldüren Mustafa Aydoğdu, akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.
Karar karşısında isyan eden genç kadının annesi, "Evladımın katilini deli diye bıraktılar. Asıl bu karar bizi delirtecek. Şu hale bakın deli dedikleri adam cezaevinden çıkar çıkmaz daha fotoğraf çekip nispet yaparcasına birde sosyal medyasında paylaşıp 'özgürlüğüme kavuştum' diyor bu adamın neresi deli" dedi.
SOĞUKKANLI VE PLANLIYDI
Koçarlı ilçesine bağlı Satılar Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Necla Aydoğdu (32), henüz iki ay önce evlendiği eşi Mustafa Aydoğdu (33) tarafından evlerinde boğazı kesilerek öldürüldü. Genç kadının cansız bedeni, kanlar içinde evde bulundu. Katil zanlısı Mustafa Aydoğdu, olayın ardından polis tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Aydoğdu'nun cinayeti işlediği sırada soğukkanlı ve planlı davrandığına ilişkin bilgiler tutanaklara geçmişti.
ADLİ TIP RAPORU GELDİ
Adli Tıp raporunda, sanığın "akli dengesinin yerinde olmadığı" ve "cezai ehliyetinin bulunmadığı" yönünde kanaat bildirildi. Mahkeme, bu raporu esas alarak cinayeti işleyen Mustafa Aydoğdu'nun tahliyesine karar verdi.
Acılı ailenin itiraz başvurusu ise istinaf mahkemesince reddedildi. Karar, sadece Necla Aydoğdu'nun ailesinde değil, tüm kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Mustafa Aydoğdu'nun tahliyesinin ardından yaptığı ilk iş, ailesiyle birlikte selfie çekmek oldu. Babası Aziz ve annesi Birgül Aydoğdu ile birlikte cezaevi çıkışında çektirdiği fotoğrafa "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" notunu ekleyerek sosyal medyada paylaşan Aydoğdu, kısa sürede binlerce kişi tarafından sert şekilde eleştirildi.