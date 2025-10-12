Aydın'da çıldırtan karar!

Acılı ailenin itiraz başvurusu ise istinaf mahkemesince reddedildi. Karar, sadece Necla Aydoğdu'nun ailesinde değil, tüm kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Mustafa Aydoğdu'nun tahliyesinin ardından yaptığı ilk iş, ailesiyle birlikte selfie çekmek oldu. Babası Aziz ve annesi Birgül Aydoğdu ile birlikte cezaevi çıkışında çektirdiği fotoğrafa "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" notunu ekleyerek sosyal medyada paylaşan Aydoğdu, kısa sürede binlerce kişi tepkiyle karşılandı. Mustafa Aydoğdu'nun tahliyesinin ardından yaptığı ilk iş, ailesiyle birlikte selfie çekmek oldu. Babası Aziz ve annesi Birgül Aydoğdu ile birlikte cezaevi çıkışında çektirdiği fotoğrafa "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" notunu ekleyerek sosyal medyada paylaşan Aydoğdu, kısa sürede binlerce kişi tarafından sert şekilde eleştirildi.

