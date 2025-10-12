Çerçioğlu’ndan Efeler’e yeni yatırım sözü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesindeki 83 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi. Kamu kurumlarının il temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, ilçeye yapılacak yatırımlar ve muhtarların talepleri ele alındı. Çerçioğlu, "Tüm ilçelerde iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"HİZMET ÜRETMEYE DEVAM"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katılmasının ardından mahalle muhtarlarının sorunlarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Bu kez de Başkan Çerçioğlu, Efeler ilçesinin muhtarlarıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, AYDEM, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden yetkililer de katıldı. Toplantıda, Efeler'e yönelik planlanan yeni yatırımların yanı sıra mahalle muhtarlarının talepleri ve ihtiyaçları da değerlendirildi. Başkan Çerçioğlu, "Efeler'de olduğu gibi kentimizin tüm ilçelerinde kamu kurumlarıyla koordineli çalışmaya ve halkımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Nazik ziyaretlerinden dolayı katılımcı kurum temsilcilerine ve muhtarlara teşekkür eden Çerçioğlu, Aydın'ın her noktasında birlikte üretmeye ve çözüm üretmeye kararlı olduklarını vurguladı.