Aydın ve Balıkesir’de siber operasyon!

AYDIN ve Balıkesir'in de aralarında olduğu 25 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, çevrim içi dolandırıcılık gibi suçlara karışan 274 şüpheli yakalandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 59 şüpheli tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, 25 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda: 10 adet soğuk cüzdan, 73 milyon TL piyasa değerine sahip 7 araç, 7 adet tapu ele geçirilerek el konuldu. Yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheli tutuklandı. 123 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.