Aydın’da sefer tası isyanı! Ücretli yemeği tercih etmeyen öğrenciler sokakta yemek yedi!

OKUL yönetimlerinin yemek ve servis kullanımı gibi konularda öğrenci ve velilere uyguladığı dayatmaların sonu gelmiyor. Aydın'ın Efeler ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu'nda yemekhanede çıkan ücretli yemekten yararlanmak istemeyen öğrencilerin evden getirdikleri yemekleri sınıf ve yemekhanede tüketmeleri yasaklandı. Uygulama nedeniyle yemekhaneye alınmayan çocuklar, beslenme saatlerini sokakta geçirmek zorunda kaldı.

GÜVENLİK AÇIĞI OLUŞTU

ÇOCUKLARIN evden getirdikleri yemekleri okul çevresindeki sokak, park veya bahçede tüketmesi velileri harekete geçirdi. Evlatlarının sağlıksız ve hijyen şartlarına uymayan koşullarda beslenmelerine isyan eden veliler bu durumun güvenlik sorunu da yarattığını kaydetti. Sınıflarda oturmaya bile izin verilmediğini anlatan öğrenciler ise, "Bizi sadece yağmur yağdığında sınıfa alıyorlar. Diğer zamanlarda dışarıda yemek yiyebiliyoruz" dedi.