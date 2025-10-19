  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın'da sefer tası isyanı! Ücretli yemeği tercih etmeyen öğrenciler sokakta yemek yedi!

Aydın'da sefer tası isyanı! Ücretli yemeği tercih etmeyen öğrenciler sokakta yemek yedi!

Aydın’da bir ortaokulda ücretli yemekten yararlanmayıp beslenmelerini evden getiren öğrencilere tuhaf bir yasak getirildi. Öğle arasında yemekhane ve sınıflara alınmayan minikler sokakta yemek yemek zorunda kalırken veliler ise çocuklarının hijyenik olmayan koşullarda beslenmesine isyan etti.

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın’da sefer tası isyanı! Ücretli yemeği tercih etmeyen öğrenciler sokakta yemek yedi!

OKUL yönetimlerinin yemek ve servis kullanımı gibi konularda öğrenci ve velilere uyguladığı dayatmaların sonu gelmiyor. Aydın'ın Efeler ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu'nda yemekhanede çıkan ücretli yemekten yararlanmak istemeyen öğrencilerin evden getirdikleri yemekleri sınıf ve yemekhanede tüketmeleri yasaklandı. Uygulama nedeniyle yemekhaneye alınmayan çocuklar, beslenme saatlerini sokakta geçirmek zorunda kaldı.

Aydın’da sefer tası isyanı! Ücretli yemeği tercih etmeyen öğrenciler sokakta yemek yedi!

GÜVENLİK AÇIĞI OLUŞTU

ÇOCUKLARIN evden getirdikleri yemekleri okul çevresindeki sokak, park veya bahçede tüketmesi velileri harekete geçirdi. Evlatlarının sağlıksız ve hijyen şartlarına uymayan koşullarda beslenmelerine isyan eden veliler bu durumun güvenlik sorunu da yarattığını kaydetti. Sınıflarda oturmaya bile izin verilmediğini anlatan öğrenciler ise, "Bizi sadece yağmur yağdığında sınıfa alıyorlar. Diğer zamanlarda dışarıda yemek yiyebiliyoruz" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA