Aydın'da unutulmaz gece: Meydan doldu taştı!

Aydın'da başlayan festival renkli anlara tanıklık etti. Festivalin açılışına katılan binlerce Aydınlı, müzik, dans ve renkli boyalar eşliğinde hem Cumhuriyet coşkusunu hem de festival heyecanını birlikte yaşadı.
Festivalin ilk günü, geleneksel hale gelen 'Colorparty' ile şehir, renkli ve unutulmaz anlara sahne oldu. Festivalin açılış konserinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Salman Tin, enerjisi ve şarkılarıyla Aydınlılara unutulmaz anlar yaşattı.
KONSER ALANI DOLDU TAŞTI
Gecenin ikinci performansı ise sevilen müzik grubu Madrigal'den geldi. AydınFest'in ilk gününün ikinci konserinde sahne alan grup, hit parçalarıyla alanı dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti sundu.
Sahnede "Madrigal" olunca alan doldu, kalpler bir oldu, herkes tek ses hâline geldi. Ceza da aynı gün konser verdi. Enerjik performansıyla Ceza, Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşattı.