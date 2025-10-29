Aydın’da hizmet zamanı! Yol haritası belirlendi

AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nda Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yoğun katılım ve yüksek motivasyonla gerçekleştirildi. MKYK Üyesi Prof. Dr. Umut Tuncer, İl Başkanı Mehmet Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Av. Ömer Özmen, İl Koordinatörü Mahmut Eminmollaoğlu, belediye ve ilçe başkanları, meclis üyeleri ve üç kademe teşkilat mensupları toplantıda hazır bulundu.
HİZMETLER DEĞERLENDİRİLDİ
Toplantıda Aydın'ın öncelikli gündemleri ele alınarak yürütülen hizmetler değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde daha güçlü, etkin ve nitelikli hizmet sunabilmek adına yol haritası istişarelerle netleştirildi.
Parti teşkilatına yerel yönetim olarak yaptıkları ve yapacakları projeleri hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm teşkilatlarımızla birlikte Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısını gerçekleştirdik. Aydınımız için hep birlikte daha fazla çalışmaya ve kentimize değer katmaya devam edeceğiz" dedi. Milletvekili Mustafa Savaş, "AK Partimiz ilk günkü azim ve kararlılıkla hem şehrimizin hem de ülkemizin yarınlarını inşa etmeye devam ediyor. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.
SAMİMİYET VE AZİM İLE
Milletvekili Seda Sarıbaş, "Şehrimizin ve teşkilatımızın öncelikli gündemlerini ele alarak yürütülen hizmetleri değerlendirdik ve önümüzdeki dönemde milletimize daha güçlü, etkin ve nitelikli hizmet sunabilmek için yol haritamızı istişarelerimizle netleştirdik. Teşkilatımızın her kademesiyle ortaya koyduğumuz güçlü birliktelik davamıza olan inancımızı, milletimize hizmet azmimizi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna olan bağlılığımızı bir kez daha göstermiştir. Aydın'da her alanda daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye ve hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayacak hizmetleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kutlu davada; samimiyet, kararlılık ve azimle durmak yok, yola devam" diyerek teşkilatın gücünün sahaya yansıyacağını ifade etti. Toplantı, Türkiye Yüzyılı vizyonuna olan bağlılık ve millete hizmet azminin altı çizilerek tamamlandı.