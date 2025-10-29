Aydın’da hizmet zamanı! Yol haritası belirlendi



SAMİMİYET VE AZİM İLE

Milletvekili Seda Sarıbaş, "Şehrimizin ve teşkilatımızın öncelikli gündemlerini ele alarak yürütülen hizmetleri değerlendirdik ve önümüzdeki dönemde milletimize daha güçlü, etkin ve nitelikli hizmet sunabilmek için yol haritamızı istişarelerimizle netleştirdik. Teşkilatımızın her kademesiyle ortaya koyduğumuz güçlü birliktelik davamıza olan inancımızı, milletimize hizmet azmimizi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna olan bağlılığımızı bir kez daha göstermiştir. Aydın'da her alanda daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye ve hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayacak hizmetleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kutlu davada; samimiyet, kararlılık ve azimle durmak yok, yola devam" diyerek teşkilatın gücünün sahaya yansıyacağını ifade etti. Toplantı, Türkiye Yüzyılı vizyonuna olan bağlılık ve millete hizmet azminin altı çizilerek tamamlandı.

