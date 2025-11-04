  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Alkollü sürücüden polis ekiplerine tehdit

Alkollü sürücüden polis ekiplerine tehdit

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Alkollü sürücüden polis ekiplerine tehdit

Aydın'ın Nazilli ilçesinde film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Atakan Ç., Nazilli'de kız arkadaşıyla telefonda tartıştıktan sonra alkol aldı. Öfkesine yenilen genç, dedesine ait kamyoneti habersizce alarak Menemen'den yola çıktı. Atakan Ç., Germencik'te bir benzin istasyonundan yakıt çalarak kaçtı. Genç, ihbarlar üzerine polis ekiplerini alarma geçirdi. Kaçamayacağını anlayınca araçtan çıkan Atakan Ç., "Babam savcı. Hepinizin canını yakarım" sözleriyle tehditler savurdu. Gözaltına alınan Atakan Ç.'nin 415 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA