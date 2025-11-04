Aydın Germencik’te ihale skandalı

Aydın'da CHP yönetimindeki Germencik Belediyesi bir kez daha tartışmaların odağında. Daha önce belediyeye ait taşınmazlarla birlikte yüzlerce dönüm araziyi satışa çıkaran CHP'li Başkan Burak Zencirci, o dönem kamuoyundan "İlçeyi satılığa çıkardı" tepkileriyle karşılaşmış ve "Züğürt Ağa" manşetleriyle gündeme gelmişti.
BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Şimdi de, Germencik Belediyesi güneş ışınlarından yararlanmak için "Çatı üstü enerji santrali mal alımı" ihalesinde patlayan usulsüzlük iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Belediyenin belirlediği yaklaşık maliyet 7 milyon 589 bin 632 TL iken, sözleşme 8 milyon 442 bin TL bedelle imzalandı.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci
Yaklaşık 1 milyon TL'lik fark, kamu kaynaklarının nasıl harcandığına ilişkin ciddi soru işaretleri yarattı. İhale, sadece acil durumlarda uygulanması gereken 21/B pazarlık usulüyle yapıldı. İhaleyi OGENSİS Elektrik Mühendislik Enerji Sistemleri İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. aldı. Sözleşmeye göre işin 15 gün içinde tamamlanması gerekiyordu, ancak belgeler işin bu tarihlerden önce bitirildiğini gösteriyor. Ortaya çıkan belgeler, ilçede büyük yankı uyandırdı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci CHP'li Germencik Belediyesi'nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Germencikli vatandaşlar yaşananları sert sözlerle eleştiriyor.