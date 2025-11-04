Aydın Germencik’te ihale skandalı

Yaklaşık 1 milyon TL'lik fark, kamu kaynaklarının nasıl harcandığına ilişkin ciddi soru işaretleri yarattı. İhale, sadece acil durumlarda uygulanması gereken 21/B pazarlık usulüyle yapıldı. İhaleyi OGENSİS Elektrik Mühendislik Enerji Sistemleri İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. aldı. Sözleşmeye göre işin 15 gün içinde tamamlanması gerekiyordu, ancak belgeler işin bu tarihlerden önce bitirildiğini gösteriyor. Ortaya çıkan belgeler, ilçede büyük yankı uyandırdı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci CHP'li Germencik Belediyesi'nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Germencikli vatandaşlar yaşananları sert sözlerle eleştiriyor.

DİĞER