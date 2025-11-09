Sıla’nın hatırası fakültede yaşayacak

Aydın'da trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Karabacak anısına öğrenim gördüğü fakültenin bahçesine gül fidanı dikildi. Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 3. sınıf öğrencisi Karabacak, okul arkadaşları ve akademisyenleri tarafından unutulmadı. Genç yaşta yaşamını yitiren Sıla'nın anısını yaşatmak amacıyla fakülte bahçesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen törende, Sıla Karabacak'ın anısına bir gül fidanı toprakla buluşturuldu. Törende konuşan Prof. Dr. Mustafa Sürmen, genç yaşta hayatını kaybeden öğrencilerin fakülte camiasında bıraktığı derin üzüntüyü dile getirdi. Arkadaşları da Sıla'nın anısına dikilen gülün, genç öğrencinin sevgisini ve enerjisini fakülte bahçesinde yaşatacağını ifade etti.