Aydın'da ev mutfağından Teknokente: Annesinden ilham aldı kendi markasını kurdu!

Markasıyla kozmetik sektörüne adım atan Kaya, bitkisel özleri bilimsel yöntemlerle analiz edip cilt hücreleriyle uyumlu hâle getiriyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Çiğdem Kaya'nın kızı olan Ayşe Kaya, annesinin evde başlattığı bitki suyu üretiminden ilham aldı. "Annem doğanın gücünü bana öğretti ama ben bu gücün bilimsel nedenini kanıtlamak istedim" diyen Kaya, Moleküler Biyoloji ve Genetik eğitiminin ardından Histoloji ve Embriyoloji alanında yüksek lisans yaparak akademik bilgisini kozmetik bilimine taşıdı.

ETİK ÜRETİM, TEMİZ İÇERİK

AYŞE Kaya, sektördeki en büyük eksikliğin "bilimsel doğrulama" olduğunu fark etti. "Doğallık tek başına yeterli değil. Bilimle kanıtlanmış, etik üretim anlayışıyla desteklenen temiz içerikler fark yaratıyor. Kozmetikte formülleri sadece karıştırmak değil, tasarlamak gerekir" diyen Kaya, bu vizyonla kendi markasını kurdu. Kaya'nın Aydın ADÜ Teknokent'te kurduğu marka, bir kozmetik markasından çok bilimsel bir araştırma merkezi gibi çalışıyor. "Her formül, bir tez konusu kadar titizlikle geliştiriliyor. Bitkisel özlerin moleküler yapısını inceliyor, cilt hücreleriyle etkileşimini analiz ediyoruz" diyen Kaya ürün etkinliğini laboratuvar düzeyinde optimize ettiklerini söyledi. Aydın'ın zengin bitkisel kaynaklarını değerlendirdiklerini vurgulayan Kaya, "Her serum, bu topraklardan çıkan bir fikrin laboratuvarda hayat bulmuş halidir. Temiz içerik, etik üretim ve vegan formülasyon bizim için vazgeçilmez" dedi.