Aydın'a müjde: Germencik'te yeni tren garı yolda

Neşetiye mahallesinde doğup büyüyen 72 yaşındaki Mahmut Küçük, "Çok eskiden yani benim çocukluğumda tren duruyordu burada. Sonra kaldırıldı. Bizim köyümüz çok göç aldı. Mahallemizin nüfusu bayağı arttı. Yol paraları çok pahalı. Burada trenin durması çok güzel bir şey. Sağ olsun muhtarımız bu iş için bayağı uğraştı. Bu hizmeti buraya getiren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.