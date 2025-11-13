Aydın’da 48 yıl hapis cezası ile aranan çift yakalandı!

AYDIN'IN Efeler ilçesinde düzenlenen başarılı operasyonda toplam 48 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan sevgili olan iki şahıs yakalanarak tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, Hırsızlık Büro Amirliği ve Motosikletli Timler Amirliği ekiplerinin desteğiyle Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

YAPILAN çalışmalarda Eraslan Üzer'in hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından kesinleşmiş 36 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu ve 2025 yılı içinde Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği, Sadiye Baktuş'un ise iftira, tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası aldığı ve Ayvalık Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği tespit edildi. Her iki firarinin Tepecik Mahallesi'nde saklandığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan titiz takibin ardından iki firari, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erarslan Üzer ve Sadiye Baktuş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.