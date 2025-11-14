Aydın’da can pazarı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, Karacaören-Çeşmeköy Mahallesi yolu üzerinde gerçekleşti. F.K. (41) yönetimindeki 09 AKY 513 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü F.K. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.