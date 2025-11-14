Aydın’da mutluluk masalı

AYDIN'IN Söke ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Masal Özdirekcan, 2 yıl önce yakalandığı lösemiyi yenerek sağlığına kavuştu. Masal için Söke Belediye Meydanı'nda düzenlenen balon uçurma etkinliğinde duygusal anlar yaşandı. Masal için Germencik Yörükler Derneği Kadın Kolları Söke Şubesi tarafından düzenlenen "Lösemi bitti" temalı balon uçurma etkinliğine siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Masal'ın arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dernek Başkanı Zeynep Sungurhan, "Masal hiç yılmadı. Bugün artık 'lösemi bitti' diyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Masal ise etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Çok mutluyum" ifadesini kullandı. Etkinlikte gökyüzüne bırakılan balonlar, lösemiyle mücadele eden çocuklara umut mesajı verdi.