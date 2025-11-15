Aydın’da esnaf cinayetinde üç tutuklama

AYDIN'IN Söke ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıyla öldürülen Faruk Ateş cinayetinde gözaltına alınan üç kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçenin tanınmış esnaflarından Faruk Ateş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Ateş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kısa süre içinde H.T., E.B. ve S.Ç. isimli üç kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunun ardından mahkemeye çıkartılan, H.T., E.B. ve S.Ç., tutuklandı.