Aydın'da kusurlu bulaşık makinesi çıldırttı!

SIFIR ALDI TEŞHİRLİ ÇIKTI

Alevci, ürünü alırken mağaza yetkililerine "Sıfır kutuda mı göndereceksiniz?" diye defalarca sorduğunu, kendisine "Evet, ürün sıfır kutudadır" denildiğini belirtti. Ancak ertesi gün evine teslim edilen makineyi inceleyen Alevci, ürünün teşhir cihazı olduğunu fark etti. Bunun üzerine makineyi kabul etmeyip mağazaya götüren Alevci, iddiaya göre iade sırasında mağaza yetkililerinin zorluk çıkarması üzerine sinirlendi. Alevci, öfkesini mağaza önünde makineyi yere fırlatarak gösterdi. Tepkisini farklı şekilde gösteren Şener Alevci, "Israrla 'teşhir değil, sıfır kutuda mı göndereceksiniz?' diye sordum. Bana sıfır kutuda göndereceğiz denildi. Ancak teşhir ürün geldi. İade etmek isteyince de zorluk çıkardılar. Sonuç ortada."

