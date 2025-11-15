Aydın’da tarihin kalbinde, doğanın içinde Run Nysa başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın tanıtımına katkı sunan çalışmalarına devam ediyor. Sultanhisar ilçesinde yer alan ve binlerce yıllık geçmişe sahip olan Nysa Antik Kenti, "Run Nysa" koşu etkinliğiyle sporseverleri ağırlayacak.

TANITIMA KATKI

5 ve 10 kilometrelik iki farklı parkurda gerçekleşecek yarışta, hem profesyonel koşucular hem de sporu yaşam biçimi haline getiren vatandaşlar ter dökecek. Etkinlik sonunda dereceye giren katılımcılar ödüllendirilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Aydın'ın tarihini ve doğasını sporla buluşturacak olan eşsiz organizasyona davet ederek, "Vatandaşlarımız bu muhteşem etkinlikle hem spor yapacak hem de Aydınımızın kültürel ve doğal zenginliklerini keşfederek keyifli bir gün geçirecek" ifadelerini kullandı. "Run Aydın" koşu yarışması, 23 Kasım Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Yarışma, Nysa Antik Kenti'nin ve Aydın'ın tanıtımına katkı sunarken, aynı zamanda şehrin doğal güzellikleri ile tanışma şansını da beraberinde getirecek.