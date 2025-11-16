Çerçioğlu’ndan CHP’ye karşı atak: Suya dev indirim

AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında toplandı. CHP grubu, meclis divanına su tarifelerinde yüzde 50 indirim ve beş yıl boyunca zam yapılmamasını içeren önergeyi sundu. Önerge genel kurulda okunduğu sırada Çerçioğlu'ndan karşı bir hamlede bulundu. Önergeyle ilişkin kendi teklifini sunan Başkan Çerçioğlu, indirimin artırılması gerektiğini belirterek "Yüzde 50 indirim yeterli olmaz, bunu yüzde 70'e çıkaralım" dedi. Komisyondan çıkacak rapora göre Aydın'da su fiyatlarında uygulanacak nihai indirim oranı netleşecek. Teklifin kabul edilmesi durumunda Aydınlılar suyu çok daha ucuza kullanacak.