Ege’nin tarih hazinesi: Kadıkalesi

BİNLERCE yıllık tarihi ve Ege'nin eşsiz manzarasını bir araya getiren Kadıkalesi, Neolitik dönemden Bizans'a uzanan izleriyle ziyaretçilerini tarihe yolculuğa davet ediyor. Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel mirasları ile açık hava müzesi olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kadıkalesi, muhteşem manzarasının yanı sıra binlerce yıllık tarihin katmanlarını barındırırken, arkeolojik bir hazine olarak öne çıkıyor. Birçok tarihseverin rotalarında yer alan Kadıkalesi'nde kazı çalışmaları da bir yandan devam ederken, tarihi alan ziyaretçilerini bekliyor.