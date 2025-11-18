Aydın'da kilitli evde acı son

Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında korku dolu anlar yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanla kaplanan daireye ulaşmakta zorlanan itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. O esnada evde kilitli bulunduğu belirlenen 18 yaşındaki Makbule İlhan, alevlerin ortasında ağır yaralı halde bulundu.
ÇABALAR YETERSİZ KALDI
Nefes almakta zorlanan genç kız hızlıca dışarı çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Doktorların uzun süre müdahale ettiği İlhan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta gelen ölüm haberi, ailesini yasa boğdu.
Yangın sırasında evde bulunan Asiye İlhan, Ferman İlhan ve Deniz İlhan yoğun dumana maruz kalarak zehirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
PANİK YAŞANDI
Alevlerin yükseldiği anlarda sokakta büyük panik yaşandı. Mahalle sakinleri, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle facianın daha da büyümesinin önlendiğini söyledi. Evde kilitli bulunan genç kızın hayatını kaybetmesi ise mahallede derin bir üzüntü yarattı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.