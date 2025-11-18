Aydın'da kilitli evde acı son

Yangın sırasında evde bulunan Asiye İlhan, Ferman İlhan ve Deniz İlhan yoğun dumana maruz kalarak zehirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

PANİK YAŞANDI

Alevlerin yükseldiği anlarda sokakta büyük panik yaşandı. Mahalle sakinleri, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle facianın daha da büyümesinin önlendiğini söyledi. Evde kilitli bulunan genç kızın hayatını kaybetmesi ise mahallede derin bir üzüntü yarattı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.