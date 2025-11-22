Aydın’da ASKİ altyapı yatırımlarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde kent genelinde sürdürülen altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. ASKİ tarafından Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde hayata geçirilen yağmursuyu hattı çalışması hızla sürdürüldü.

YENİ YAĞMURSUYU HATTI

Çalışma kapsamında 300 metre uzunluğunda betonarme boru döşeniyor ve bölgenin altyapısını güçlendirecek yeni yağmursuyu hattı inşa ediliyor. Toplam maliyeti 1 milyon 750 bin TL olan çalışma kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Aydın'ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın dört bir yanında hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yatırımlarımızı, projelerimizi ve çalışmalarımızı hayata geçiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.