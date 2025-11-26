Aydın'da hizmete engel olmaya çalışan CHP'li meclis üyesine sert tepki: Kısır siyaset değil altyapı istiyoruz

BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇMELİ

Sandıklı Mahallesi Muhtarı Fazlı Kurşunlu öncülüğünde bir araya gelen mahalle sakinleri, yatırımın bir an önce hayata geçmesini istedi. Muhtar Kurşunlu, ASKİ'nin yatırım planına CHP'li meclis üyelerinin komisyon ve genel kurul aşamalarında "evet" demelerine rağmen kredi garantörlüğüne karşı çıkmalarını üzüntüyle izlediklerini belirtti.

CHP'NİN RET OYU HİZMETİN ÖNÜNE KESMEKTİR

Muhtar Kurşunlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Sandıklı mahallemize yapılması planlanan kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımının engellenmeye çalışılmasını üzüntüyle takip ettik. İlbank'tan alınacak kredi için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin garantör olması gerekiyor. Ancak CHP Grubu'nun ret oyu vereceklerini açıklaması, hizmetin önünü kesmektedir. Bu tavrı mahalle halkı olarak esefle kınıyoruz. Sandıklı halkının hakkını Büyükşehir Meclisi'nde savunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Siyaset hizmeti engellemek için değil, hizmet etmek içindir. Kim hizmet edecekse onun yanındayız. Hizmete kim engel olursa bizi karşısında bulur" Kurşunlu, Perşembe günü yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP Grubu'nun kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sandıklı'ya yapılacak kanalizasyon yatırımının önünde kimsenin durmasına izin vermeyeceğiz" dedi.