Aydın Turistik Park Kafe vatandaştan tam not aldı

AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Turistik Park Kafe ve Restoran, başta emekliler olmak üzere her yaştan vatandaşın uğrak noktası olmaya devam ediyor. Uzun yıllardır Aydınlıların öncelikli tercihi olan Turistik Park Kafe ve Restoran; hijyenik ortamı, uygun fiyatlı menüsü ve kaliteli hizmet anlayışıyla gün boyunca yoğun ilgi görüyor.

KALİTELİ VE GÜVENİLİR

Menüsünde pideden sulu yemeklere, kahveden tatlıya birçok ürünü bulunduran ve usta aşçılar tarafından hazırlanan lezzetleri Aydınlılar ile buluşturan Turistik Park Kafe ve Restoran, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıyla çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın dört bir yanında hizmet veren sosyal tesislerimizde vatandaşlarımıza kaliteli, güvenilir ve ekonomik ürünler sunmayı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin rahatça vakit geçirebileceği, gönül rahatlığıyla hizmet alabileceği işletmeleri kentimize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. Öte yandan, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde yürüttüğü altyapı yatırımlarına devam ediyor. Yaklaşık 27,6 milyon TL'lik yatırımla Ortaklar Mahallesi'nde 325 metrelik yağmursuyu hattı inşa ediliyor; proje tamamlandığında su baskınlarının önüne geçilecek.