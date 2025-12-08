İnsan kaçakçıları yakayı ele verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Güzelçamlı Mahallesi açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik botu tarafından fiber motorlu bir tekne durduruldu. Yapılan kontrolde, teknenin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmeni taşıdığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında bölgede yapılan PTS, HGS, KGS ve iş yeri kamera görüntüsü incelemelerinde, düzensiz göçmenlerin bölgeye bir araçla getirildiği, ardından birkaç kişi tarafından karşılanarak tekneye bindirildiği belirlendi. Bu yöntemle organizasyonun planlı şekilde gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 ayrı organizatör şüphelisinin kimlikleri tespit edildi. Operasyonda 1 adet tekne, 3 adet cep telefonu ve 4 adet can simidi ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler ise gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kara üzerinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, 4'ü çocuk 27 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.