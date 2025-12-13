Aydın’da kazı yerine patlayıcı koyan defineciler yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde zeytinlik alanda hiltiyle kayayı delip içine patlayıcı düzenek yerleştiren 4 defineci, jandarmanın başarılı operasyonuyla suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, zeytinlik bir alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeyi kontrol altına alan ekipler, kazı alanında patlayıcı madde ile hazırlanmış, ucu kablolu düzenek ve bir adet hilti ele geçirildi. Patlayıcının kontrollü şekilde etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Operasyonda yakalanan K.T. (54), E.Ç. (61), E.T. (41) ve S.C. (47) jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin "kaçak kazı yapmak" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.