Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Atölyesi açıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Yaşam Atölyesi, kadınların hizmetine açıldı. Kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan merkezde, birçok farklı alanda ücretsiz eğitimler verilmeye başlandı.

HİZMETE DEVAM SÖZÜ

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kadın odaklı sosyal projeleri arasında yer alan Kadın Yaşam Atölyesi'nde; seramik, pilates, makyaj, protez tırnak, ipek kirpik, dikiş, örgü, punch, aşçılık, pastacılık ve ahşap boyama alanlarında eğitimler düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle kadınların hem kişisel becerilerini geliştirmeleri hem de mesleki anlamda donanım kazanmaları hedefleniyor. Merkezde ayrıca kadınlara yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınlara yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Kadınların yaşamın her alanında daha güçlü bireyler olarak yer alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın Yaşam Atölyesi de bu anlayışımızın bir parçası. Hemşehrilerimiz için çalışmaya, hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.