İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi!

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde meydana gelen iş kazasında Nedim Kutlu, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Ağır yaralanan Kutlu için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Nedim Kutlu, ameliyata alındı. Ancak Kutlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kutlu'nun ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.