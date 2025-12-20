  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Aydın İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi!

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde meydana gelen iş kazasında Nedim Kutlu, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Ağır yaralanan Kutlu için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Nedim Kutlu, ameliyata alındı. Ancak Kutlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kutlu'nun ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

