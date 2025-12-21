Aydın Şehir Hastanesi’ne ücretsiz ulaşım! Açılışa sayılı günler kala vatandaşa büyük kolaylık

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık Pazartesi gününden itibaren Efeler İncirliova Yolu Şehir Hastanesi Kavşağı ile Şehir Hastanesi arasında ücretsiz ring seferleri hizmet vermeye başlayacak. Ring seferleri sayesinde özellikle hastaneye gidiş-gelişlerde önemli bir kolaylık sağlanacak. Öte yandan Aydın Devlet Hastanesi'nden Şehir Hastanesi'ne de ücretsiz ulaşım imkânı sunulacak. Bu kapsamda 07.00 ile 16.00 saatleri arasında her saat başı seferler düzenlenecek.
VATANDAŞLARA KOLAYLIK
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Şehir Hastanesi'ne Ulaşımda Kolaylık! 22 Aralık Pazartesi gününden itibaren Efeler İncirliova Yolu Şehir Hastanesi Kavşağı ile Şehir Hastanesi arasında ücretsiz ring seferleri, Aydın Devlet Hastanesi'nden Şehir Hastanesi'ne 07.00-16.00 saatleri arası saat başı seferleri başlıyor" ifadelerine yer verildi. Yeni uygulamanın, özellikle hasta ve hasta yakınlarının ulaşım sorununu önemli ölçüde azaltması bekleniyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun vatandaşa kolaylık sağlaması adına hayata geçirdiği projelerden biri olan ring sistemi, Aydınlıların takdirini kazandı AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş ise, Aydın'a kazandırılan en önemli sağlık yatırımlarından biri olan Aydın Şehir Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Savaş, Aydınlıların uzun süredir beklediği dev sağlık kompleksinin açılışına sayılı günler kaldığını vurguladı.
Savaş açıklamasında, "Aydın'ımıza çok yakışacak bir eseri daha hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Planlama ve yapım aşamalarını titizlikle takip ettiğimiz Aydın Şehir Hastanemizin açılışında sona geldik" ifadelerini kullandı. "Önce İnsan, Önce Sağlık" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Savaş, "Milletimizin emanetini en iyi şekilde temsil ederek hizmet çıtasını her geçen gün yükseltiyoruz. Bu büyük yatırımla Aydın'ımız, bölgemizin sağlık üssü haline gelecektir" dedi.
Aydın Şehir Hastanesi'nin Türkiye genelinde hizmete girecek 21'inci şehir hastanesi olduğuna dikkat çeken Savaş, projeye verilen desteklere de teşekkür etti. Savaş, "Ülkemizin 21'inci Şehir Hastanesi olan Aydın Şehir Hastanemizin ilk andan itibaren en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.