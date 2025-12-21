Haberler Aydın Aydın Şehir Hastanesi’ne ücretsiz ulaşım! Açılışa sayılı günler kala vatandaşa büyük kolaylık Aydın Şehir Hastanesi’ne ücretsiz ulaşım! Açılışa sayılı günler kala vatandaşa büyük kolaylık Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferlerinin yarından itibaren başlayacağını açıkladı. AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş ise, hastanenin açılışına sayılı günler kaldığını duyurdu. İHSAN KARATAŞ









Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık Pazartesi gününden itibaren Efeler İncirliova Yolu Şehir Hastanesi Kavşağı ile Şehir Hastanesi arasında ücretsiz ring seferleri hizmet vermeye başlayacak. Ring seferleri sayesinde özellikle hastaneye gidiş-gelişlerde önemli bir kolaylık sağlanacak. Öte yandan Aydın Devlet Hastanesi'nden Şehir Hastanesi'ne de ücretsiz ulaşım imkânı sunulacak. Bu kapsamda 07.00 ile 16.00 saatleri arasında her saat başı seferler düzenlenecek.

VATANDAŞLARA KOLAYLIK

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Şehir Hastanesi'ne Ulaşımda Kolaylık! 22 Aralık Pazartesi gününden itibaren Efeler İncirliova Yolu Şehir Hastanesi Kavşağı ile Şehir Hastanesi arasında ücretsiz ring seferleri, Aydın Devlet Hastanesi'nden Şehir Hastanesi'ne 07.00-16.00 saatleri arası saat başı seferleri başlıyor" ifadelerine yer verildi. Yeni uygulamanın, özellikle hasta ve hasta yakınlarının ulaşım sorununu önemli ölçüde azaltması bekleniyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun vatandaşa kolaylık sağlaması adına hayata geçirdiği projelerden biri olan ring sistemi, Aydınlıların takdirini kazandı AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş ise, Aydın'a kazandırılan en önemli sağlık yatırımlarından biri olan Aydın Şehir Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Savaş, Aydınlıların uzun süredir beklediği dev sağlık kompleksinin açılışına sayılı günler kaldığını vurguladı.