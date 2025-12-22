Aydın Şehir Hastanesi hasta kabule başladı

Aydın Efeler ilçesinde inşası tamamlanan ve Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Aydın Şehir Hastanesi, resmen hizmet vermeye başladı.
Modern mimarisi, yüksek yatak kapasitesi ve donanımlı sağlık altyapısıyla dikkat çeken hastanenin, kentin sağlık yükünü önemli ölçüde hafifletmesi hedefleniyor. Aydın ve çevre iller için bir sağlık üssü olması planlanan şehir hastanesi, tam kapasiteye ulaştığında ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet sunacak.
DONANIMLI HİZMET
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Şehir Hastanesi'nin hizmete başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, eser ve hizmet siyasetini kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.
Savaş, "Bugün itibariyle Aydın Şehir Hastanemizde Fizik Tedavi Ünitesi, Fizik Tedavi Poliklinikleri ve Fizik Tedavi Yataklı Servisi vatandaşlarımıza donanımlı sağlık hizmeti sunmaya başlıyor. Aydın Şehir Hastanemizin şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.