Kendi mezarını kazdı: Kaçak define avında acı son

Aydın'ın Efeler ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan şahıslardan Sezer Ayhan (32), açılan tünelin içine girdi. Dışarıda bekleyen Tarık Yeğin (44), uzun süre arkadaşından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki dar ve havasız tünel, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

TÜNELDEN CANLI ÇIKAMADI

Saatler süren yoğun çabanın ardından Ayhan'a ulaşıldı. İzmir İl Afet Müdürlüğü'nden getirilen temiz hava besleme sistemi yardımıyla tünele giren ekipler, Sezer Ayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Metan gazından etkilenmiş olabileceği değerlendirilen Ayhan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Olay sırasında tünel dışında bulunan Tarık Yeğin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık Yeğin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak kazı nedeniyle yaşanan facia ile ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.