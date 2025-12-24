Bilezik cinayetinde katile verilen ceza fazla bulundu

Aydın'da sevgilisinin annesi Semra Kocaman'ı bilezikleri için bıçaklayarak öldüren Nuri Bozkurt'a yerel mahkemenin "konutta yağma" suçundan verdiği 14 yıl hapis cezasını fazla bulan İstinaf Mahkemesi, bu kısmı bozarak dosyayı yeniden yargılama için geri gönderdi. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Nuri Bozkurt hakkında, "tasarlayarak, bir suçun işlenmesini kolaylaştırarak bir kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "konutta yağma" suçundan ise 14 yıl hapis cezası verilmişti. İstinaf'ın bozma kararı sonrası Nuri Bozkurt, yalnızca yağma suçu yönünden önümüzdeki günlerde yeniden hâkim karşısına çıkacak. Davanın nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.