Haberler Spor Futbolda bahis soruşturmasında flaş gelişme! 19 şüpheli tutuklandı: Erden Timur da var!

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Erden Timur’un bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma, ifadeleri sonrası ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumu ele alınmasının ardından dosyanın ayrılmasına karar verildi. Timur'un soruşturması Terörizmin Finansmanı ve Aklama bürosuna gönderildi. Gelen son dakika haberine göre; Erden Timur’un aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı

SABAH

Son dakika haberi! Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Erden Timur'un bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

22 TUTUKLAMA TALEBİ

25 şüphelinin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında 14 futbolcunun bulunduğu 21 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Söz konusu şüpheliler haricinde Erden Timur da tutuklamaya sevk edildi.

ERDEN TİMUR'UN SORUŞTURMASI AYRILDI

Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma, ifadeleri sonrası ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumu ele alınmasının ardından dosyanın ayrılmasına karar verildi. Timur'un soruşturması Terörizmin Finansmanı ve Aklama bürosuna gönderildi.

TUTUKLANDI

Erden Timur'un aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı.

