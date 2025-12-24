Çerçioğlu'ndan müjde: Aydın ulaşımına dev yatırım!

Aydın Efeler ilçesi şehir geçişi trafiğinde önemli düzeyde rahatlamaya ve seyahat sürelerinin kısalmasına neden olacak dev proje başlıyor. Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı, Eski Dörtyol Kavşağı, Kadın Doğum Hastanesi Kavşağı, Işıklı Yolu Kavşağı, Bayındırlık Kavşağı ve Eski Otoyol Gişeleri Kavşağı ile Efeler'e 18 kilometre uzunluğunda yeni kuzey güney doğrultulu çevre yolu yapılması ve Tabakhane Çayı üzerindeki köprünün genişletilerek yenilenmesini içeren dev projede ihale gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçecek ve yatırım maliyeti 2 buçuk milyar Türk Lirası'nı aşan projenin tümünün iki yıl içerisinde tümüyle tamamlanması bekleniyor.

AKILLI YENİ NESİL KAVŞAKLAR

Proje tamamlandığında Efeler şehir içi geçişi tümüyle katlı kavşak ve akıllı yeni nesil kavşaklara kavuşmuş olacak. Bununla birlikte Muğla yolu güzergahından itibaren de Zeybek Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi'ne kadar Efeler'de ikinci bir ana ulaşım güzergahı ortaya çıkacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın ulaşımında çığır açacak, trafik yoğunluğunu kalıcı bir biçimde azaltacak, ulaşımda akıllı sistemleri kullanacak bu projeleri Aydın basını ve kamuoyu ile paylaşmış, hızla uygulama projelerinin tamamlanarak yapım ihalelerini gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. Bugün de Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile birlikte Efeler ilçemizin ulaşım altyapısının çehresini baştan aşağı değiştirecek olan bu projelerin yapım ihalesini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

