Aydın Efeler'de vicdanlar sızladı!

EŞYALARINI ÇÖPE ATTILAR
Aydın'da CHP'li Efeler Belediyesi, vicdanları sızlatan icraatıyla gündem oldu. İlçeye bağlı Dalama Mahallesi'nde uzun süredir belediyeye ait bir odada barınan zihinsel engelli İsmet Demircan, kış ortasında sokağa atıldı.
Belediye ekiplerinin, yaşlı adamın olmadığı bir anda odayı boşalttığı, içerideki eşyaları da çöpe attığı iddia edildi. Akşam barındığı yere dönen yaşlı adam ise bu soğuk kış gününde beton zeminde yerde yatmak zorunda kaldı.
DUYARSIZLIĞA TEPKi YAĞDI
Demircan'ın barınma ihtiyacını karşıladığı odanın boşaltılıp vatandaşlar tarafından toplanan eşyalarının da çöpe atılması tepkiyle karşılandı.
Çaresiz halde yerde yatan yaşlı adamı fark eden bir kişi, durumu cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı.
On binlerce kez izlenen görüntülere vatandaşlar, "Bu soğukta engelli bir insan yerde yatarken kim sorumluluk alacak?", "Belediyenin görevi bu mu?", "Vicdanınız nasıl el verdi?" sözleriyle tepki gösterdi.
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Demircan'ın vasisinin yanına yerleştirildiğini iddia ederek kendini savundu.