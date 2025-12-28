Aydın’da ‘Anadolu Mirası’ operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen 'Anadolu Mirası' operasyonları çerçevesinde Söke ilçesinde tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi. Olay, Sarıkemer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, S.B.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 adet Roma dönemine ait Pithos, 1 adet Neolitik döneme ait Kaide (Plint) taşı, 1 adet Neolitik döneme ait Korint başlığı taşı ele geçirildi. Tarihi eser niteliğindeki bu parçalar koruma altına alınırken, S.B. hakkında adli işlem başlatıldı.