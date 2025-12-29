Üzeyir’in kalbi sınav heyecanına dayanamadı

AYDIN'DA ehliyet almak için girdiği sınavda kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan Üzeyir Hazar (18) ağır yaralandı. Hazar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Denizli Bulvarı'nda meydana gelen kazada Hazar, ehliyet almak için girdiği sınavda motosikletini kullanırken kalp krizi geçirdi. Daha önce 2 kez açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Hazar, ağır yaralandı. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hazar, doktorların müdahalelerine rağmen kalp krizinden hayatını kaybetti.