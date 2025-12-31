Aaydın’da alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

AYDIN Nazilli'de bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önlerken, yangının çıktığı daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

KOMŞULAR FARK ETTİ

YANGIN, Aydın'ın Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi 264 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Dairede yaşayan F.K., gece saatlerinde bir arkadaşını ziyaret etmek üzere evden ayrıldı. Evden çıkışından yaklaşık bir saat sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle daireden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Binadan yükselen dumanları fark eden üst kat sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin üst katlara sıçraması engellenirken, yangının çıktığı daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın haberini alarak olay yerine gelen ev sahibi F.K.'nin, evinin yanışını gözyaşları içinde izlediği görüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.