Aydın’da 858 litre kaçak zeytinyağı ele geçirildi

Aydın-Denizli otoyolunda jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde, piyasa değeri yaklaşık 170 bin lira olan bin 858 litre bandrolsüz zeytinyağı ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, denetimler sırasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada, 94 koli içerisinde toplam 1.858 litre bandrolsüz olduğu değerlendirilen zeytinyağı ele geçirildi. Araç sürücüsü K.A. (33), adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Ele geçirilen zeytinyağına el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.