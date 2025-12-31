Haberler Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! 25 ilde dev operasyon: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu! 25 ilde dev operasyon: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde eş zamanlı olarak Jandarma ve Polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya açıklamasında, 'Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir' bilgilerini verdi. İHA









