Aydın’da bir kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kadın evinde ölü olarak bulundu. Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2063 sokakta meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın son katında ikamet eden Fadime Yavuz'a (58) ulaşamayan yakınları sağlık durumundan endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri merdivenli araç marifeti ile eve girerek kapıyı açtı. Evde hareketsiz halde bulunan Yavuz'un sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.