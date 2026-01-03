Aydın’da cenazeler karıştı!

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşanan cenaze skandalı, büyük yankı uyandırdı. Didim Devlet Hastanesi'nde aynı gün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann (81) ile Türk vatandaşı Fikriye Tuna'nın (76) cenazeleri morga kaldırıldı. Ancak burada yapılan büyük bir hata, cenazelerin karışmasına neden oldu. İlk olarak Fikriye Tuna'nın yakınları cenazeyi teslim aldı. Tuna'nın cenazesi mezarlığa götürülerek toprağa verildi. Bir süre sonra Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann'ın ailesi cenazeyi almak üzere hastaneye başvurdu. Morgda bulunan cenazenin kendilerine ait olmadığını fark eden aile, durumu bildirdi. Yapılan incelemede cenazelerin karıştığı kesinleşti. Bunun üzerine Alman aile hastane yönetimi hakkında şikâyetçi oldu. Skandalın ortaya çıkmasının ardından hastane yetkilileri Türk aileyle irtibata geçti. Fikriye Tuna'nın ailesinin onayıyla mezar açıldı, cenazeler doğru ailelerine teslim edildi.