Mezarlık ve defin hizmetleri artık Aydın Büyükşehir’den

Aydın'da CHP'li ilçe belediyelerinin mezarlık ve defin hizmetlerinden çekilmesiyle 11 yıl sonra yetki yeniden Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayan yeni dönemde tabelalar değişti, Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahaya indi.

MECLİS'E ÖNERGE SUNULDU

16 Nisan 2014'te oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda uzun yıllardır ilçe belediyeleri tarafından yürütülen hizmetler, CHP'li ilçe belediyelerinin yaşadıkları mali sıkıntıları gerekçe göstermesiyle yeniden gündeme geldi. CHP'li 10 ilçe belediyesi, "Bu yükü artık taşıyamayız" diyerek hizmetten çekilme talebinde bulundu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişiyle birlikte mecliste siyasi dengeler değişirken, güç kaybeden CHP Grubu, defin ve mezarlık hizmetlerinin yeniden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi yönünde önerge sundu. Kasım ayı meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu doğrultusunda önerge kabul edildi. Ancak AK Partili 7 ilçe belediyesi mezarlık ve defin hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, hizmeti devralmasının ardından cenaze nakil araçları başta olmak üzere ekipmanlarını mezarlıklara yerleştirdi. Defin işlemleri, temizlik ve bakım çalışmaları için Büyükşehir personeli mezarlıklarda göreve başladı. Yetki değişiminin

ardından sahada ilk dikkat çeken adım tabelalarda oldu. Efeler ilçesindeki Kemer Mezarlığı'nda, 'Efeler Belediyesi Kemer Mezarlığı' yazılı levha kaldırılarak yerine 'Aydın Büyükşehir Belediyesi Kemer Mezarlığı' levhası asıldı. Büyükşehir Belediyesi logosunun yer aldığı yeni levhada "Başınız sağ olsun" ifadesi yer aldı. Ayrıca mezarlığın farklı noktalarına yerleştirilen bilgilendirme levhalarında, mezarlıkların tüm bakım, temizlik ve cenaze defin hizmetlerinin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı duyuruldu.