Motosiklet hırsızı tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet hırsızlığına yönelik yürütülen operasyonda yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Yapılan çalışmalar sonucu motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği tespit edilen U.H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi. U.H.A., cezaevine gönderildi.